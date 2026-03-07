Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία», στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, στις 7 Μαρτίου 2026 και ώρα 09:40 λήφθηκε πληροφορία για δύτη που βρισκόταν σε κίνδυνο στην περιοχή.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Πρόκειται για Ελληνοκύπριο άνδρα, ο οποίος παραλήφθηκε από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και παραδόθηκε στο ασθενοφόρο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

