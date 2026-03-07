Ληστεία διαπράχθηκε χθες το απόγευμα σε περίπτερο στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:15 μ.μ. άντρας εισήλθε στο υποστατικό έχοντας καλυμμένο το κεφάλι του με κουκούλα φούτερ και φορώντας ιατρική μάσκα στο πρόσωπο.

Ο δράστης, υπό την απειλή μαχαιριού, απαίτησε από την 48χρονη εργαζόμενη του περιπτέρου να του παραδώσει τα χρήματα από το ταμείο, καθώς και τα χρήματα από το ταμείο του ανταλλακτηρίου συναλλάγματος που λειτουργεί στο ίδιο υποστατικό.

Αφού απέσπασε άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό, ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.