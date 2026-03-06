Απέπλευσε από το λιμάνι της Λεμεσού η φρεγάτα «Κίμων» (F 601) του Πολεμικού Ναυτικού.

Πρόκειται για φρεγάτα τύπου Belharra, η οποία, μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά», κατέπλευσαν από την Ελλάδα για να ενισχύσει την αντιαεροπορική ομπρέλα της Κύπρου.

Η αποστολή γίνεται στο πλαίσιο της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου, καθώς εξελίσσεται η μεγάλη πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: Πρώτο Θέμα