Συνεχίζει η άφιξη πτήσεων επαναπατρισμού Κυπρίων πολιτών, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι οι επαναπατρισθέτες Κύπριοι από περιοχές αυξημένου κινδύνου έχουν φτάσει τους 805.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, απόψε, στο Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Μεγάρου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σε συνέχεια του επιχειρησιακού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον επαναπατρισμό Κυπρίων πολιτών από περιοχές αυξημένου κινδύνου, έχουν αφιχθεί σήμερα ακόμα δύο πτήσεις, η μία με 145 συμπατριώτες μας και η άλλη μόλις προ ολίγου με 148 επιβάτες.

Πρόκειται ουσιαστικά για πέντε πτήσεις επαναπατρισμού μέχρι στιγμής με τον συνολικό αριθμό των Κυπρίων υπηκόων να ανέρχεται στους 805 που έχουν επαναπατριστεί μέχρι στιγμής.

Οι αρμόδιες Αρχές, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και όλα τα αρμόδια κρατικά Όργανα παρακολουθούν διαρκώς τα δεδομένα και προσαρμόζουν τον σχεδιασμό ώστε να αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη δυνατότητα μεταφοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη δρομολογηθεί και γίνονται προσπάθειες για επιπρόσθετες πτήσεις επαναπατρισμού και θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα και παράμετροι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν ασφαλείς πίσω στη χώρα μας όσοι συμπατριώτες μας βρίσκονται εκτός Κύπρου.

Η ανταπόκριση και η συνεργασία των Κύπριων υπηκόων είναι δεδομένη και αυτονόητη. Τους καλούμε για ακόμη μια φορά να εγγραφούν στην πλατφόρμα connectcy και να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Εξωτερικών που λειτουργεί επί 24ωρης βάσης».