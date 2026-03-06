Η ανάπτυξη του HMS Dragon στην Κύπρο έχει καθυστερήσει επειδή η ναυτική βάση όπου επισκευάζεται λειτουργεί μόνο από τις εννέα έως τις πέντε, γράφει σήμερα η βρετανική Telegraph, επικαλούμενη συνδικάτο εργαζομένων.

Το πολεμικό πλοίο αποστέλλεται για να προστατεύσει τη βρετανική βάση Ακρωτηρίου στο νησί μετά την επίθεσή του από ιρανικά drones το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά η αναχώρησή του έχει αναβληθεί για να μπορέσει το προσωπικό να ολοκληρώσει τις συγκολλήσεις και άλλες εργασίες συντήρησης.

Το συνδικάτο Prospect δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις επιδεινώθηκαν από τη μείωση των ωρών εργασίας με στόχο τη "μείωση του κόστους", που εισήγαγε το Υπουργείο Άμυνας και ο ιδιωτικός φορέας Serco.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Η Τεχεράνη υπό πολιορκία από ΗΠΑ και Ισραήλ - Σε επιφυλακή η Κύπρος

Ισχυρίστηκε ότι η βάση του Πόρτσμουθ δεν λειτουργεί πλέον όλο το εικοσιτετράωρο και συνήθως λειτουργεί από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. τις καθημερινές.

Ο Mike Clancy, γενικός γραμματέας του Prospect, δήλωσε: «Τα μέλη μας προχωρούν για να βοηθήσουν, αλλά μια τόσο ζωτική υπηρεσία δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την καλή θέληση του προσωπικού. Η υποστήριξη εκτός ωραρίου θα πρέπει να ενσωματωθεί στη σύμβαση.

«Αυτή η σύμβαση απέτυχε στην πρώτη της πραγματική συνάντηση με μια σοβαρή κρίση και πρέπει να επανεξεταστεί και να διορθωθεί επειγόντως», είπε.