Η ιταλική φρεγάτα Federico Martinengo θα αποσταλεί για την υπεράσπιση της Κύπρου εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσαν την Παρασκευή Ιταλοί αξιωματούχοι.

Όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η φρεγάτα αποστέλλεται με τουλάχιστον 160 μέλη του ναυτικού προσωπικού στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας μεταξύ Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Ολλανδίας.

Σημειώνεται ότι πέρυσι η Martinengo ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στην αποστολή EUNAVFOR Aspides της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, επιστρέφοντας στη ναυτική βάση του Τάραντα μετά την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις απειλές των Χούθι.

Πηγή: ΚΥΠΕ