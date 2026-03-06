Στις 17 Μαρτίου στις 10 το πρωί συνεχίζεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που αφορά την αυτοχειρία του 14χρονου Στυλιανού, τον Σεπτέμβριο του 2019, έπειτα από αίτημα που υποβλήθηκε εκ μέρους της υπεράσπισης μιας εκ των κατηγορουμένων για χρόνο μελέτης του μαρτυρικού υλικού.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, ο μέχρι τώρα συνήγορος υπεράσπισης της εν λόγω κατηγορούμενης, λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), ζήτησε να αποσυρθεί από την εκπροσώπησή της, με τον δικηγόρο Βίκτωρα Ακάμα να αναλαμβάνει από τούδε και στο εξής την υπεράσπισή της. Όπως ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου, ο κ. Ακάμας είχε μόλις χθες το απόγευμα την πρώτη του συνάντηση με την κατηγορούμενη, ενώ το μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης του παραδόθηκε σήμερα, σημειώνοντας ότι απαιτείται χρόνος για την προετοιμασία της υπεράσπισής της.

Σε σχέση με κατηγορίες του κατηγορητηρίου, τις οποίες αντιμετωπίζει η κατηγορούμενη, ο κ. Ακάμας ανέφερε ότι αυτές αφορούν παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, βάσει του άρθρου 134 του Ποινικού Κώδικα. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι στο κατηγορητήριο δεν προσδιορίζεται η νομοθετική διάταξη, από την οποία απορρέει το καθήκον που φέρεται να παραβιάστηκε εκ μέρους της κατηγορούμενης. «Το άρθρο αυτό του Ποινικού Κώδικα δεν ποινικοποιεί οποιαδήποτε πράξη, εκτός αν γίνεται παράβαση καθήκοντος που πηγάζει από οποιοδήποτε Νόμο», συμπλήρωσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι η υπεράσπιση πρέπει να γνωρίζει ποιον νόμο φέρεται να παραβίασε ή αμέλησε να υπακούσει η κατηγορούμενη, ώστε να μπορεί να θέσει την υπεράσπισή της.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι δεν φέρει ένσταση σε ολιγοήμερη αναβολή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το διάστημα του ενάμιση μήνα που ζητήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης της κατηγορούμενης είναι μεγάλο, δεδομένης της παλαιότητας της υπόθεσης και του γεγονότος ότι η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι από το μαρτυρικό υλικό προκύπτουν οι νομοθεσίες που καθορίζουν τα καθήκοντα των λειτουργών των ΥΚΕ.

Σε ερώτηση του δικαστηρίου, η Κατηγορούσα Αρχή ανέφερε ότι για τη σημερινή δικάσιμο είχαν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι προέβησαν σε καταχωρήσεις σχετικά με περιστατικά βίας στην οικογένεια.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Παύλος Αγαπητός, αναφερόμενος στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης και στον μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων, επεσήμανε ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των παραγόντων της δίκης.

Στη συνέχεια, αφού η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ενημέρωσε τον συνήγορο υπεράσπισης της κατηγορούμενης σχετικά με τους μάρτυρες που επρόκειτο να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη σημερινή δικάσιμο, ο κ. Ακάμας ανέφερε ότι οι μαρτυρικές τους καταθέσεις προβαίνουν σε αναφορές χρονολογικά, σε σχέση με το διάστημα που κατηγορείται η κατηγορούμενη. «Συνεπώς, η υπεράσπιση θα πρέπει να δει το μαρτυρικό υλικό για να μπορεί να αντεξετάσει τους μάρτυρες και θα πρέπει να μας αποκαλυφθεί ο νόμος ή οι νόμοι που φέρεται να παραβίασε η κατηγορούμενη», σημείωσε, ζητώντας την αναβολή της σημερινής δικασίμου.

Στο αίτημα αναβολής δεν έφεραν ένσταση οι δικηγόροι των υπόλοιπων κατηγορουμένων και το Δικαστήριο τελικά ενέκρινε το εν λόγω αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος δικηγόρος της κατηγορούμενης διορίστηκε μόλις χθες και ότι υπάρχει μεγάλος όγκος μαρτυρικού υλικού προς μελέτη.

Υπενθυμίζεται ότι το κύριο κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει συνολικά 218 κατηγορίες εναντίον 11 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των γονέων του Στυλιανού, καθώς και λειτουργών των ΥΚΕ, σε σχέση με τα γεγονότα και τις παραλείψεις που, κατά την Κατηγορούσα Αρχή, οδήγησαν στον θάνατό του.

Οι κατηγορίες κατά του πατέρα αφορούν, μεταξύ άλλων, άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, κοινή επίθεση και υποβολή προσώπου σε σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση. Ακόμη, κατά της μητέρας αποδίδονται κατηγορίες που σχετίζονται με παράλειψη καταγγελίας περιστατικών βίας που γνώριζε, ιδιαίτερα κατά ανηλίκου (σύμφωνα με τον Περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο του 2000).

Έννέα λειτουργοί των ΥΚΕ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 17 Μαρτίου 2026, στις 10 το πρωί. Με βάση το κατηγορητήριο, απομένουν ακόμη 96 μάρτυρες να καταθέσουν στη διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ