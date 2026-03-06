Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που βρέθηκαν στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων εναντίον καμερών ασφαλείας, σε μια δραστηριότητα που αποδίδεται σε υποδομές συνδεδεμένες με ιρανικούς κυβερνοπαράγοντες, σύμφωνα με νέα ανάλυση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Check Point Software Technologies.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση Cyber Security Report 2026 της ερευνητικής ομάδας Check Point Research, από τις 28 Φεβρουαρίου παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση προσπαθειών παραβίασης καμερών IP σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Λίβανος αλλά και η Κύπρος.





Πώς συνδέονται οι κυβερνοεπιθέσεις με στρατιωτικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι επιθέσεις αυτές ενδέχεται να σχετίζονται με τη στρατιωτική στρατηγική του Ιράν, καθώς η πρόσβαση σε κάμερες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχειρησιακή υποστήριξη και αξιολόγηση ζημιών μετά από πλήγματα (Battle Damage Assessment – BDA), ακόμη και πριν ή μετά από εκτόξευση πυραύλων.

Η δραστηριότητα προέρχεται από υποδομές που χρησιμοποιούν εμπορικά VPN και εικονικούς διακομιστές (VPS), τα οποία αποδίδονται σε ομάδες κυβερνοεπιθέσεων με διασυνδέσεις με το Ιράν.

Στο στόχαστρο συγκεκριμένοι τύποι καμερών

Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε συσκευές δύο μεγάλων κατασκευαστών:

Hikvision

Dahua Technology

Οι δράστες επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν γνωστά κενά ασφαλείας στο λογισμικό των συσκευών, τα οποία επιτρέπουν –υπό προϋποθέσεις– μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή ακόμη και εκτέλεση εντολών από απόσταση.





🚨ALERT🚨



Gulf countries, Cyprus & Israel - A massive wave of IP camera scanning and exploitation from Iran-linked infrastructure.



✅ Patch to the latest version

🔐 Enforce strong, unique passwords and restrict external access



Read More :https://t.co/iuZkd446nQ pic.twitter.com/grZbTqa7Js — Check Point Research (@_CPResearch_) March 4, 2026

Παρόμοια τακτική και σε προηγούμενες συγκρούσεις

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι παρόμοια δραστηριότητα είχε εντοπιστεί και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ισραήλ–Ιράν το 2025, όταν η παραβίαση καμερών χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα για την παρακολούθηση στόχων και την αξιολόγηση των ζημιών μετά από πυραυλικά πλήγματα.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, σύμφωνα με αναφορές, πριν από επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο Weizmann Institute of Science στο Ισραήλ, είχε παραβιαστεί κάμερα δρόμου που είχε οπτική επαφή με το κτήριο.

Προειδοποίηση για οργανισμούς και υποδομές

Οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν ότι η αυξημένη στόχευση καμερών μπορεί να λειτουργεί ως πρόδρομος ένδειξη πιθανών στρατιωτικών ενεργειών, καλώντας οργανισμούς και φορείς κρίσιμων υποδομών να ενισχύσουν άμεσα τα μέτρα προστασίας.

Μεταξύ των συστάσεων περιλαμβάνονται η αφαίρεση άμεσης πρόσβασης των καμερών στο διαδίκτυο, η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης, οι τακτικές ενημερώσεις λογισμικού και η απομόνωση των συσκευών σε ξεχωριστά δίκτυα.