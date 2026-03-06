Ο τουρκικός Τύπος σχολιάζει με έντονη κριτική τις κινήσεις της Ελλάδας στην Κάρπαθο και την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο, συνδέοντάς τες με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πολλά δημοσιεύματα παρουσιάζουν τις ελληνικές πρωτοβουλίες ως «πολεμικό καιροσκοπισμό», ενώ ιδιαίτερα αιχμηρά είναι τα σχόλια για τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.



Πρωτοσέλιδα με αιχμηρή ρητορική για την Ελλάδα





Ο τουρκικός Τύπος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση συστήματος Patriot στην Κάρπαθο, παρουσιάζοντας την κίνηση ως πρόκληση και ως εκμετάλλευση της κρίσης στην περιοχή.

Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Νεφές στο πρωτοσέλιδό της, με τίτλο «Η Αθήνα στοίβαξε πυραύλους στα νησιά και την Κύπρο με πρόσχημα το Ιράν», κάνει λόγο για «πολεμικό καιροσκοπισμό» και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στο Αιγαίο.

Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι η Άγκυρα αντέδρασε έντονα στις ελληνικές κινήσεις, με την προειδοποίηση: «Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα».

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας φέρεται να διαμηνύει ότι: «Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξουσίες της εγγυοδοσίας μας».



Προσωπικές αιχμές κατά Δένδια



Σημαντικό μέρος των σχολίων στον τουρκικό Τύπο στρέφεται προσωπικά κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ κυκλοφόρησε με τίτλο «Νίκο μην παίζεις με τη φωτιά», κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο παιχνίδι της Ελλάδας στο Αιγαίο».

Στο ίδιο δημοσίευμα χαρακτηρίζεται «αυθάδης» ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, μετά τη δήλωσή του ότι:

«Η Τουρκία πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Βόρεια Κύπρο».

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την εφημερίδα, αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τις ελληνικές δηλώσεις «επιπόλαιες», τονίζοντας ότι:

«Κάθε βήμα που θα κάνουν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου είναι άκυρο».



Κατηγορίες για «καιροσκοπισμό πολέμου»



Παρόμοιο τόνο υιοθετεί και η Χουριέτ, η οποία στο πρωτοσέλιδό της κάνει λόγο για «καιροσκοπισμό πολέμου από την Ελλάδα», υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο έγινε «με πρόσχημα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια «επιπόλαιες, ατυχείς και άκαιρες».



Σκληρές προειδοποιήσεις από την Άγκυρα



Σε αρκετά δημοσιεύματα τονίζεται ότι η Τουρκία θεωρεί τις ελληνικές κινήσεις επικίνδυνη κλιμάκωση.

Η εφημερίδα Ακσάμ γράφει για «αυστηρή προειδοποίηση στον καιροσκόπο Έλληνα», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα επιχειρεί να εξοπλίσει τα νησιά «με το πρόσχημα του Ιράν».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται δήλωση του αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης Τζεβντέτ Γιλμάζ, σύμφωνα με την οποία: «Οι Ελληνοκύπριοι μπλέκουν σε δουλειές που ξεπερνούν το μπόι τους».

Ενώ ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ φέρεται να διαμηνύει: «Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα στα νησιά».



Αντίδραση στις δηλώσεις για την Κύπρο



Ορισμένα δημοσιεύματα εστιάζουν ιδιαίτερα στις αναφορές του Έλληνα υπουργού Άμυνας για την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο.

Η εφημερίδα Μιλιέτ σημειώνει ότι ο Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Η Τουρκία διαθέτει πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη στα κατεχόμενα εδάφη της Βόρειας Κύπρου. Ίσως αυτά τα γεγονότα να είναι μια καλή ευκαιρία για να αποσυρθούν από το νησί».

Σε απάντηση, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ ανέφερε: «Οι Τουρκοκύπριοι και η ΤΔΒΚ είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια με την υποστήριξη της Τουρκίας και δεν έχουν ανάγκη κανέναν άλλον».



Κατηγορίες για «δηλητηρίαση» των ελληνοτουρκικών σχέσεων



Ορισμένα μέσα συνδέουν τις ελληνικές κινήσεις με προσπάθεια επιδείνωσης των διμερών σχέσεων.

Η εφημερίδα Σοζτζού φιλοξενεί αναφορά σύμφωνα με την οποία το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει πως «δεν αποτελεί έκπληξη στην πραγματικότητα το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, που θέλουν να μετατρέψουν σε ευκαιρία τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και επιχειρούν να δηλητηριάζουν με κάθε αφορμή τις διμερείς σχέσεις με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, αποπειρώνται να δημιουργήσουν ένα νέο τετελεσμένο γεγονός».

Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται επίσης η ελληνική θέση ότι: «Στην περιοχή βρίσκονται ελληνικά πλοία με ικανότητα αεράμυνας. Η χώρα μας είναι προστατευμένη».





Έμφαση στην «παραβίαση του καθεστώτος των νησιών»



Τέλος, εφημερίδες όπως οι Γενί Σαφάκ και Tουργκιούν επιμένουν στο ζήτημα του καθεστώτος των νησιών του Αιγαίου, επαναλαμβάνοντας την τουρκική θέση ότι η στρατιωτικοποίηση παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες.

Σύμφωνα με τις αναφορές τους, η Άγκυρα προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί «τετελεσμένα» σε νησιά τα οποία θεωρεί ότι έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.



