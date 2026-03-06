Δέκα ημέρες εγκλωβισμένοι στην Μπανγκόκ παραμένουν τρεις Κύπριοι ταξιδιώτες, οι οποίοι αδυνατούν να επιστρέψουν στην Κύπρο λόγω συνεχών ακυρώσεων πτήσεων.

Ο Γιάννης Αγγελή, ιδιοκτήτης του Ερπετολογικού Κέντρου Κύπρου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα, περιέγραψε την κατάσταση που βιώνουν, τονίζοντας ότι εδώ και ημέρες προσπαθούν να βρουν τρόπο επιστροφής χωρίς αποτέλεσμα.

Συνεχείς ακυρώσεις πτήσεων

Όπως ανέφερε ο κ. Αγγελή, οι ίδιοι είχαν προγραμματίσει την επιστροφή τους με την αεροπορική εταιρεία Qatar Airways, ωστόσο η πτήση τους ακυρώνεται επανειλημμένα.

«Κάθε δύο ημέρες μας εκδίδουν νέο εισιτήριο και νέα πτήση και μία μέρα πριν την αναχώρηση μας ενημερώνουν ότι ακυρώνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρχικά επρόκειτο να επιστρέψουν στις 28 ή 29 Φεβρουαρίου, ενώ είχε προγραμματιστεί νέα πτήση για τις 7 Μαρτίου, η οποία επίσης ακυρώθηκε.

Με δικά τους έξοδα η διαμονή

Την ίδια στιγμή, οι τρεις Κύπριοι καλούνται να καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα διαμονής τους σε ξενοδοχεία στην Ταϊλάνδη.

Ο κ. Αγγελή εξήγησε ότι έχουν ζητήσει από την αεροπορική εταιρεία επιστροφή χρημάτων για τα εισιτήρια, ώστε να μπορέσουν να κλείσουν θέση με άλλη εταιρεία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτό.

«Τα αεροδρόμια είναι πανικός»

Όπως ανέφερε, η κατάσταση στα αεροδρόμια της Ταϊλάνδης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι ταξιδιώτες έχουν εγκλωβιστεί και προσπαθούν να επιστρέψουν στις χώρες τους.

«Τα αεροδρόμια εδώ είναι πανικός. Υπάρχουν πολλοί από την Ευρώπη που έχουν εγκλωβιστεί στην Ταϊλάνδη και όλοι ψάχνουν τρόπο να επιστρέψουν, κυρίως μέσω αραβικών χωρών», σημείωσε.

Περιορισμένη επικοινωνία με αρχές

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι έχουν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν με διάφορους φορείς για βοήθεια, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει σαφή ενημέρωση.

Όπως είπε, υπάρχουν ακόμη τέσσερις έως πέντε Κύπριοι που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση στην περιοχή, ενώ οι προσπάθειες επικοινωνίας με αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν αποδώσει.







