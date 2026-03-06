Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις με συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο για να διασωθεί ο πρωτογενής τομέας, που βρίσκεται σε τραγική κατάσταση λόγω του αφθώδους πυρετού, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, προσθέτοντας πως χρειάζεται να εξευρεθεί λύση ώστε να μην θανατώνονται όλα τα ζώα σε μια κτηνοτροφική μονάδα, όπου εντοπίζονται κρούσματα αφθώδους πυρετού, παρά μόνο αυτά που είναι θετικά στον ιό.

Ανέφερε ακόμα ότι «το προσωπικό και ο εξοπλισμός του ΕΟΑ Λάρνακας είναι στη διάθεση του κράτους αλλά και του Υπουργείου Γεωργίας, για να συνδράμουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε, στις προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και μέρες, για μη εξάπλωση και οριστική καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού».

Είμαστε, συνέχισε, «δίπλα στους κτηνοτρόφους με τους οποίους βρισκόμαστε καθημερινά μαζί τους. Η κατάσταση είναι τραγική και ο κόσμος είναι απελπισμένος αφού φαίνεται πως δεν υπάρχει ούτε στρατηγικό πλάνο, ούτε σχεδιασμός για το τι πρέπει να κάνουμε σήμερα ή πώς θα συνεχίσουμε αύριο» είπε.

Αυτό που πρέπει να γίνει, ανέφερε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, «είναι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις με ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο για να μπορέσουμε να διασώσουμε τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι σημαντικός και πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ανέφερε ότι «ήδη λόγω του πολέμου που γίνεται στο Ιράν, υπάρχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στον τόπο μας. Σε περίπτωση δε που συνεχίσουν να αυξάνονται τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, τότε η κατάσταση δυσχεραίνει πολύ και τα αρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να δουν το ζήτημα άμεσα, να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις ούτως ώστε να προστατευθεί ο πρωτογενής τομέας, η οικονομία μας αλλά και να στηριχθούν έμπρακτα οι κτηνοτρόφοι μας, που σήμερα παλεύουν να σώσουν την περιουσία και τη ζωή τους».

Κληθείς να σχολιάσει το νέο θετικό κρούσμα που εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη Δρομολαξιά στις παρυφές μάλιστα των 10 χιλιομέτρων της μολυσμένης ζώνης, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «αυτό είναι κάτι που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και δημιουργεί επιπρόσθετο πανικό στους κτηνοτρόφους».

Την επόμενη Τρίτη 10 Μαρτίου, συνέχισε «ο ΕΟΑ Λάρνακας θα παρευρεθεί στη συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής στην οποία θα συζητηθεί το θέμα του αφθώδους πυρετού. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες και να εξευρεθεί λύση ούτως ώστε να μην θανατώνονται όλα τα ζώα σε μια κτηνοτροφική μονάδα, όπου εντοπίζονται κρούσματα αφθώδους πυρετού, παρά μόνο αυτά που, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις, διαπιστωθεί πως είναι θετικά στον ιό».

Ταυτόχρονα χαιρέτισε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε χθες Πέμπτη 5 Μαρτίου, για προκαταβολή για την απώλεια εισοδήματος ύψους έως και 50 χιλιάδες ευρώ ανά κτηνοτροφική μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων. «Ωστόσο θα πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αναπληρώσουν τα ζώα στις μονάδες τους, να προσπαθήσουμε να διασώσουμε τον πρωτογενή τομέα και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια συνέχεια στην αλυσίδα αυτή» κατέληξε.

