Έντονες επικρίσεις προκάλεσε στην Ελληνική Βουλή η στάση του ΚΚΕ για αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο που με ανακοίνωσή του καταγγέλλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «κλιμάκωση» της ελληνικής εμπλοκής και ζητά άμεση απεμπλοκή από όσα χαρακτηρίζει «πόλεμο των ιμπεριαλιστών. Ουσιαστικά το ΚΚΕ απέρριψε ως «πρόσχημα» την αιτιολόγηση περί ενίσχυσης της άμυνας της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος των ελληνικών δυνάμεων θα αφορά κυρίως την προστασία των βρετανικών βάσεων και άλλων ΝΑΤΟϊκών υποδομών στο νησί.



Την στάση αυτή επέκρινε γενικά ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής τονίνοντας πως «γονείς λένε με υπερηφάνεια “στέλνουμε τα παιδιά μας στην Κύπρο – ΕΛΔΥΚ” και έχουμε πολιτικούς στη Βουλή που λένε ότι κακώς στέλνουμε δυνάμεις στην Κύπρο.









Η θέση αυτή του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θυμίζει την στάση που τήρησε κατά για τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922), την οποία χαρακτηρίζει ως ιμπεριαλιστική επέμβαση που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων και της ελληνικής αστικής τάξης.

Σύμφωνα με την ιστοριογραφία του κόμματος, η εκστρατεία συνδεόταν με τους ανταγωνισμούς των νικητριών δυνάμεων μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και με τα σχέδια των συμμάχων της Αντάντ για την αναδιαμόρφωση της περιοχής της Μικράς Ασίας.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην κομματική ιστοριογραφία:

«Η Μικρασιατική Εκστρατεία ήταν ιμπεριαλιστικός πόλεμος που έγινε για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης και των συμμάχων της».

Παράλληλα, το τότε Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ), πρόδρομος του ΚΚΕ, είχε εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στην εκστρατεία, ζητώντας τον τερματισμό της στρατιωτικής επέμβασης και την επιστροφή των στρατιωτών, ενώ στον κομματικό Τύπο δημοσιεύονταν αντιπολεμικές θέσεις.



Μάλιστα σε άρθρο του “Ριζοσπάστη” στις 12 Ιουλίου 1935 σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Αν δεν νικιόμασταν στη Mικρασία, η Τουρκία θα ήταν σήμερα πεθαμένη και μεις μεγάλη Ελλάδα! Τη “λευτεριά” μας θα τη στηρίζαμε στην υποδούλωση του Τουρκικού λαού! Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Το αποκρούομε κατηγορηματικά. Η αστικοτσιφλικάδικη Ελλάδα στη Μικρασία πήγε όχι ως εθνικός απελευθερωτής μα σαν ιμπεριαλιστική δύναμη, όργανο των Εγγλέζων μεγαλοκαρχαριών. Πήγανε αυτού όχι μόνο για να διαιωνίσει την ξενική κυριαρχία πάνω στο Τουρκικό λαό μα και να κάνει την Τουρκία αντισοβιετικό ορμητήριο… Η Μικρασιατική εκστρατεία δεν χτυπούσε μόνο τη νέα Τουρκία, μα στρεφότανε και ενάντια στα ζωτικότατα συμφέροντα του Ελληνικού λαού. Γι’ αυτό εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστικοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία μα και την επιδιώξαμε…»





«Μη μας λέτε ότι το κάνετε για την υπεράσπιση της Κύπρου»

Με τον ίδιο τρόπο και σήμερα το ΚΚΕ τάχτηκε κατά της αποστολής των ελληνικών φρεγατών και των f-16 στην Κύπρο στον απόηχο του χτυπήματος drone στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου.

Από το βήμα της Βουλής ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας είπε «Και μην μας λέτε ότι το κάνετε για την υπεράσπιση της Κύπρου. Ο ρόλος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων θα είναι η φύλαξη των βρετανικών βάσεων και των υπόλοιπων ΝΑΤΟΙΚΩΝ εγκαταστάσεων, των δυνάμεων που έχουν την ευθύνη για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τους ρόλους που προειδοποιουσε το ΚΚΕ για τους κινδύνους εμπλοκής της χώρας», προσθέτοντας «Όσο η κυβερνηση με την ανοχή και των άλλων κομμάτων εξακολουθεί να παρέχει βάσεις…να αναπαράγει τα προσχήματα ΗΠΑ και Ισραήλ τόσο ο κίνδυνος και ο ελληνικός λαός. Απαιτείται τώρα ξεσηκωμός. Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι πόλεμος του ελληνικού λαού».