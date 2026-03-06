Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από το βρετανικό Κοινοβούλιο, όπου βουλευτές εμφανίζονται να χορεύουν «τσα τσα» εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Sir Lindsay Hoyle– συμμετείχαν σε εκδήλωση στο Portcullis House την Τετάρτη το πρωί, όπου αστέρες του τηλεοπτικού σόου Strictly Come Dancing, όπως η Angela Rippon και ο Alex Kingston, τους έδειξαν βασικές χορευτικές κινήσεις.

Η εκδήλωση είχε στόχο να προωθήσει τα οφέλη του χορού για την υγεία και την ευεξία, ωστόσο πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτήρισαν το στιγμιότυπο ακατάλληλο χρονικά και ατυχές, δεδομένης της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και το χτύπημα με drone στις Βρετανικές Βάσεις Κύπρο.





🧵The night before.



Your PM addressed one community in Westminster Hall.



The following morning.



Troops under fire in Cyprus. No warship. No submarine.



And 40 MPs were doing the cha-cha-cha with the cast of Strictly.

Get a grip.



Britain needs leaders. Not dancers.

We sent you… pic.twitter.com/ZzQeWyFOqh — Catherine (@catherineBanksy) March 5, 2026





Η κριτική εντάθηκε καθώς η περιοχή βρίσκεται σε αναταραχή μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, τα οποία ξεκίνησαν το Σάββατο, προκαλώντας σειρά ιρανικών αντιποίνων και αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.





The optics of MPs doing Strictly Come Dancing in Parliament while the world teeters on the brink of World War Three is completely inappropriate.



It says all you need to know about Westminster. pic.twitter.com/grx3hxTqTh — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) March 4, 2026

“Why do the public hate us?” https://t.co/wBv1kOQRxB — Matthew (@MatthewTorbitt) March 4, 2026







