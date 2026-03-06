Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου διέθεσε €10 εκ. σε ορίζοντα επτά ετών για την ενίσχυση της παραμονής 80 ιατρών σε 47 μικρά νησιά της Ελλάδας με τις μικρότερες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος, τα 47 αυτά νησιά εξυπηρετούνται από Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, τις μικρότερες δηλαδή μονάδες υγείας στην Ελλάδα, και δεν αφορά νησιά που έχουν ιατρικά κέντρα ή μεγαλύτερες δομές υγείας.

Η σχετική σύμβαση δωρεάς υπογράφηκε την Πέμπτη σε ειδική τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Στέλιο Χατζηιωάννου και τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Στόχος της δωρεάς, όπως αναφέρεται, είναι να δοθεί ουσιαστικό και σταθερό κίνητρο, με ορίζοντα επταετίας, για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού στις υγειονομικές δομές των Μικρών Νησιών της Ελλάδας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής έστρεψε το βλέμμα του όχι στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό. "Έρχεται να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ένα κρίσιμο ζήτημα, που δεν είναι άλλο από τη στελέχωση των Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων σε 47 πολύ μικρά νησιά, όπου είχαμε αντικειμενικές δυσκολίες προσέλκυσης ιατρών για όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρά το γεγονός ότι ως ελληνικό Δημόσιο έχουμε δώσει σημαντικά πρόσθετα κίνητρα για γιατρούς να πάνε σε αυτά τα νησιά".

Ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος, Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε ότι τα μικρά νησιά της Ελλάδας αντιμετωπίζουν διαχρονικά δυσκολίες στη στελέχωση των μικρών δομών υγείας. Το υψηλό κόστος διαβίωσης, ειδικά στα τουριστικά νησιά, και οι ιδιαίτερες συνθήκες ζωής στα ακριτικά νησιά συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά για τους γιατρούς που σκέφτονται να υπηρετήσουν εκεί.

"Με τη δωρεά αυτή θέλουμε να δώσουμε ένα πραγματικό κίνητρο σε γιατρούς να επιλέξουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά της χώρας. Το συμπληρωματικό καθαρό επιμίσθιο των 1.500 ευρώ τον μήνα μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά για έναν γιατρό που σκέφτεται να μετακινηθεί σε μια απομακρυσμένη περιοχή και να στηρίξει μια μικρή κοινότητα", είπε.

Η χρηματοδότηση προβλέπει οικονομική ενίσχυση καθαρών αποδοχών 1.500 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες τον χρόνο, σε συνολικά 80 ιατρούς και αγροτικούς ιατρούς που υπηρετούν με φυσική παρουσία στις δομές υγείας των 47 αυτών νησιών. Το ποσό καταβάλλεται από το ελληνικό κράτος, κατόπιν της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, επιπλέον των σημερινών αποδοχών τους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διπλασιάζοντας σχεδόν το καθαρό τους εισόδημα στα περίπου 3.000 ευρώ μηνιαίως, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη του αυξημένου κόστους διαβίωσης και στέγασης στα μικρά νησιά.

Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης των θέσεων, της επιλογής των γιατρών για κάθε νησί και της καταβολής των ποσών στους δικαιούχους, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης δωρεάς. Σύντομα θα δημοσιευθεί διαδικασία υποβολής αιτήσεων online.

