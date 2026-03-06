Δύο περιστατικά φωτιάς σε σπίτι και αυτοκίνητο σημειώθηκαν μετά τα μεσάνυκτα στην επαρχία Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στα μεσάνυχτα, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε οικία στο Γέρι, ιδιοκτησίας 33χρονου.

Όπως σημειώνεται, από τη φωτιά, η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα γύρω 1.40 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο στην Περιστερώνα.

Από τη φωτιά το αυτοκίνητο, που έχει ως ιδιοκτήτρια 35χρονη, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν σήμερα.

Πηγή: ΚΥΠΕ