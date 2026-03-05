Απογοήτευση και ανησυχία επικρατεί στην Κύπρο μετά την επίθεση με drone κοντά στις Βρετανικές Βάσεις, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Κυριάκος Κούεος.

Μιλώντας στο Newsnight του BBC News, ο Κούρος υπογράμμισε ότι εντός των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο υπάρχουν κυπριακά χωριά όπου ζουν πολίτες που προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους.

«Μέσα στις Βρετανικές Βάσεις υπάρχουν κυπριακά χωριά με Κύπριους πολίτες που προσπαθούν να ζήσουν τη συνηθισμένη τους ζωή. Από τη Βρετανία αναμένουμε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε.

Ερωτηθείς εάν οι πολίτες στην Κύπρο αισθάνονται προστατευμένοι, ο Κύπριος διπλωμάτης απάντησε ότι η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία στην κοινωνία.

«Ας πούμε ότι οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι, οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι και θα περίμεναν περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Κούρος σημείωσε ότι εκτιμά το γεγονός ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κέιρ Στάρμερ δείχνει προσοχή στις ανησυχίες της Κύπρου, τονίζοντας ωστόσο ότι η Λευκωσία θα επιθυμούσε να δει ακόμη μεγαλύτερη στήριξη.

«Θα τον ευχαριστούσα που δίνει προσοχή στις ανησυχίες μας και θα ήθελα να δω περισσότερα», πρόσθεσε.





