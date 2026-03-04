Ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Κυριάκος Κούρος, δήλωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με το Λονδίνο μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη βρετανική βάση του RAF Akrotiri, τονίζοντας ότι η Λευκωσία δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη σύγκρουση που εξελίσσεται στην περιοχή.

Μιλώντας στο Sky News, ο κ. Κούρος ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξε έντονη διπλωματική κινητικότητα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη να έχει τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κέιρ Στάρμετ ενώ συνεχείς ήταν οι επαφές μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών και των συμβούλων εθνικής ασφάλειας των δύο χωρών.

Όπως σημείωσε, η αποστολή του βρετανικού αντιτορπιλικού HMS Dragon προς την Κύπρο αποτελεί θετική εξέλιξη, αν και η άφιξή του αναμένεται σε περίπου μία εβδομάδα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για αποστολή ελικοπτέρων. Η εξέλιξη αυτή, όπως είπε, καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης, ιδιαίτερα μετά το γεγονός ότι για πρώτη φορά οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δέχθηκαν άμεσο πλήγμα.

Ο κ. Κούρος υπογράμμισε επίσης ότι οι βρετανικές βάσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκομμένες από την υπόλοιπη Κύπρο, καθώς στις περιοχές τους ζουν χιλιάδες Κύπριοι πολίτες, ενώ περίπου το πέντε τοις εκατό του πληθυσμού του νησιού αποτελείται από Βρετανούς κατοίκους. «Η Κύπρος δεν θεωρεί τον εαυτό της μέρος της σύγκρουσης και δεν επιθυμεί να παρασυρθεί σε αυτήν», τόνισε.





#Tonight @cyprusinuk HC, Dr @kyriacoskouros on @SkyNews said ‘#Cyprus is a humanitarian hub and does not want to get dragged into this conflict’



— National Federation of Cypriots in the UK (@UKCypriotFed) March 4, 2026

Παράλληλα επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων άμυνας απέναντι σε νέες απειλές, κυρίως από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως ανέφερε, στην Κύπρο έχουν ήδη αναπτυχθεί ελληνικές δυνάμεις με φρεγάτες και αεροσκάφη με δυνατότητες αντιμετώπισης τέτοιων απειλών, ενώ αναμένεται και γαλλική παρουσία.



«Οι Γάλλοι έρχονται, το ελάχιστο που αναμένουμε είναι να είναι παρούσα και η Βρετανία», είπε χαρακτηριστικά.



Τέλος, σημείωσε ότι η Κύπρος τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως ανθρωπιστικός κόμβος για εκκενώσεις και αποστολές βοήθειας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι κρίσεις τέτοιας κλίμακας δεν μπορούν να επιλυθούν με στρατιωτική ισχύ αλλά με διπλωματία.



