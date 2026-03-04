Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, μαχητικά αεροσκάφη RAF Typhoon και F-35B πραγματοποίησαν αμυντικές αεροπορικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι επιχειρήσεις αυτές υποστηρίχθηκαν από αεροσκάφη ανεφοδιασμού Voyager, με στόχο την προστασία βρετανικών συμφερόντων και συμμάχων.

Όσον αφορά την επίθεση στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, διευκρινίζει ότι το drone ήταν τύπου shahed και αυτό δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προχωρήσει σε επανεφοδιασμό συστημάτων αεράμυνας σε βρετανικές και συμμαχικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή».

Επιπλέον, προαναγγέλλει την άφιξη ελικοπτέρων Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες. Τα ελικόπτερα αυτά είναι οπλισμένα με πυραύλους Martlet, ικανούς να εξουδετερώνουν αεροπορικές απειλές, και αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την αμυντική παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.



