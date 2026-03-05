Στην αποστολή τεσσάρων επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στο Κατάρ προχωρά η Βρετανία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Κόλπου. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Βρετανός ηγέτης ξεκαθάρισε πως η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση σε αιτήματα συμμάχων για περαιτέρω συνδρομή, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την προσήλωση της κυβέρνησής του στη σταθερότητα και την αποτροπή μιας γενικευμένης κλιμάκωσης.

Παρά την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας, ο Στάρμερ εμφανίστηκε αμετακίνητος στην απόφασή του να μη συμμετάσχει το Ηνωμένο Βασίλειο στα επιθετικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η συγκεκριμένη επιλογή ήταν εσκεμμένη και υπαγορευμένη από το εθνικό συμφέρον, επαναβεβαιώνοντας τη διαχρονική θέση του Λονδίνου για την επίτευξη μιας διαπραγματευτικής λύσης. Στόχος παραμένει η δέσμευση της Τεχεράνης για εγκατάλειψη των πυρηνικών της φιλοδοξιών μέσω της διπλωματικής οδού, την οποία η Βρετανία θεωρεί ως τη μοναδική βιώσιμη προοπτική για την παγκόσμια ασφάλεια.

Απευθυνόμενος στους πολίτες που ανησυχούν για την τύχη οικείων τους και τις επιπτώσεις στην οικονομία, ο Στάρμερ δεσμεύτηκε πως η κυβέρνηση θα «σταθεί ακλόνητη» στις βρετανικές αξίες και αρχές, ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ενδεχομένως ασκηθούν για αλλαγή στάσης. Η ενίσχυση της δύναμης των Typhoon στο Κατάρ λειτουργεί ως αμυντική δικλείδα ασφαλείας, ενώ η αποφυγή άμεσης εμπλοκής σε επιθετικές ενέργειες αντανακλά τη στρατηγική επιλογή του Λονδίνου να λειτουργήσει ως παράγοντας εκτόνωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.





Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι η πρώτη κυβερνητικά ναυλωμένη πτήση από το Ομάν αναχώρησε πριν από λίγα λεπτά. Όπως δήλωσε, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν επιπλέον ναυλωμένες πτήσεις για τη μεταφορά Βρετανών πολιτών.

Παράλληλα, η British Airways θα εκτελεί καθημερινές εμπορικές πτήσεις από το Ομάν. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 4.000 Βρετανοί έχουν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με εμπορικές πτήσεις από τα United Arab Emirates, ενώ άλλες επτά πτήσεις αναμένεται να αναχωρήσουν αργότερα σήμερα.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones αύριο στην Κύπρο, ενώ το πολεμικό πλοίο HMS Dragon αναπτύσσεται στη Μεσόγειο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις United States να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για την πραγματοποίηση «αμυντικών επιχειρήσεων». Όπως τόνισε: «Θα διατηρήσουμε αυτή την ασπίδα πάνω από τους Βρετανούς πολίτες στην περιοχή και τους συμμάχους μας».

Τέλος, σημείωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση εργάζεται καθημερινά για να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας και να απομακρύνει πολίτες από την περιοχή του Κόλπου. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι στην περιοχή έχουν δηλώσει την παρουσία τους στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.



