Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο με την επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών (MI6), Blaise Metreweli, καθώς η Κύπρος εντείνει τις υψηλού επιπέδου διαβουλεύσεις για την ασφάλεια εν μέσω αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Προεδρία, ο Χριστοδουλίδης θα δεχθεί τη Metreweli στις 9 το πρωί.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη χρονική στιγμή για το νησί, καθώς αυξάνεται η στρατιωτική δραστηριότητα στην ανατολική Μεσόγειο που συνδέεται με τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Η Metreweli είναι επικεφαλής της MI6, της βρετανικής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για επιχειρήσεις εξωτερικών πληροφοριών.

Η επίσκεψή της ακολουθεί μια σειρά από διπλωματικές και αμυντικές επαφές μεταξύ Κύπρου και των εταίρων της, μετά από πρόσφατα περιστατικά που σχετίζονται με τις βρετανικές κυρίαρχες βάσεις στο νησί.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας John Healey είχε συνομιλίες με τον Βασίλη Πάλμα, τονίζοντας ότι η «φιλία» μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου παραμένει ισχυρή.

Ο Healey δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν πώς η Βρετανία «ενισχύει περαιτέρω την αεράμυνά της για να υποστηρίξει την κοινή μας ασφάλεια».

Το κυπριακό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και την ανατολική Μεσόγειο, ενώ επιβεβαιώθηκε η κοινή πρόθεση για ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας στη διαχείριση κρίσεων.

Οι συζητήσεις ακολουθούν επίθεση με drone νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία έπληξε τον διάδρομο προσγείωσης στη RAF Akrotiri, μία από τις βρετανικές κυρίαρχες βάσεις στο νησί.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στη Λευκωσία, αφού ορισμένοι αξιωματούχοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια για αυτό που θεωρούν περιορισμένη εκ των προτέρων ενημέρωση από το Λονδίνο σχετικά με την περιφερειακή κατάσταση ασφάλειας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer διευκρίνισε αργότερα ότι οι βάσεις στην Κύπρο «δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», μετά από προηγούμενες δηλώσεις σχετικά με το ενδεχόμενο να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων, οι οποίες είχαν δημιουργήσει αβεβαιότητα για το αν εμπλέκονταν εγκαταστάσεις στην Κύπρο.

Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης την ανάπτυξη του πολεμικού πλοίου HMS Dragon και δύο ελικοπτέρων AW159 Wildcat στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αυτή αντανακλά τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια του νησιού και του βρετανικού προσωπικού που σταθμεύει εδώ.

Βρετανικά αεροσκάφη έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί σε επιχειρήσεις στην περιοχή.

Μαχητικά F-35 Lightning II που σταθμεύουν στην Κύπρο φέρεται να αναχαίτισαν και κατέρριψαν drones στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υπερασπιζόμενα τη χώρα.

Έξι από τα αεροσκάφη αυτά αναπτύχθηκαν στην Κύπρο τον περασμένο μήνα από τη βάση RAF Marham.

Ο Χριστοδουλίδης μίλησε τηλεφωνικά την Πέμπτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να συζητήσουν τις εχθροπραξίες στην περιοχή, ενώ οι συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών έχουν περιλάβει και πιθανό συντονισμό στρατιωτικών πόρων για τη στήριξη της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: cyprus-mail.com