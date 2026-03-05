Στις επιστροφές μεταναστών, στην ασφάλεια της ΕΕ υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα επικεντρωθεί η ατζέντα του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τον προεδρεύοντα Υφυπουργό Μετανάστευσης, Νικόλα Ιωαννίδη, ο οποίος προσερχόμενος το πρωί της Πέμπτης στη συνεδρίαση του στις Βρυξέλλες, προέβη σε δηλώσεις στον Τύπο. Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παραμένουμε σε εγρήγορση, είπε για τις περιφερειακές εξελίξεις.

«Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σένγκεν σήμερα θα συζητήσουμε τις επιστροφές,» δήλωσε ο Ιωαννίδης, χαρακτηρίζοντας τις επιστροφές μεταναστών κρίσιμο ζήτημα για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. «Οι επιστροφές είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και γι’ αυτό η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί σκληρά για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για τον Κανονισμό Επιστροφών. Ο κανονισμός αυτός είναι απαραίτητος για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σημασία της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. «Θα συζητήσουμε επίσης την ανάγκη να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ. Αυτό θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων».

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι στο γεύμα εργασίας των υπουργών θα συζητηθεί ο αντίκτυπος των εξελίξεων σε Συρία και Ιράν στην εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παραμένουμε σε εγρήγορση. Θα συζητήσουμε επίσης το μέλλον της Europol ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του σχετικού κανονισμού».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υφυπουργός και στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, με αναφορά στις σχέσεις της ΕΕ με Λιβύη και Λίβανο. «Θα συζητήσουμε πώς η συνεργασία με τη Λιβύη και τον Λίβανο μπορεί να συμβάλει στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών», ενώ στο τέλος της τοποθέτησης του ο Υφυπουργός ανέφερε πως «καθώς ο Ιούνιος πλησιάζει, θα συζητήσουμε και την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά για πιθανές απειλές ασφαλείας λόγω της κατάστασης στο Ιράν, ο Υφυπουργός είπε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει καμία απειλή για την Ευρώπη. Φυσικά παραμένουμε σε εγρήγορση. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε».

Είπε επίσης ότι η Κύπρος, ως χώρα πρώτης γραμμής και γεωγραφικά κοντά στην περιοχή, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. «Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε κίνδυνο για την ασφάλεια» είπε.

Ο Υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. «Όχι, η Κύπρος δεν εμπλέκεται στη σύγκρουση. Ο Πρόεδρος της Κύπρου το έχει ήδη αναφέρει αυτό. Δεν εμπλέκεται και δεν θα εμπλακεί στην τρέχουσα κρίση» είπε. Αναφερόμενος σε προληπτικά μέτρα ασφάλειας, σημείωσε πως «δεν υπήρξε διαταραχή στην καθημερινή ζωή. Λήφθηκαν ορισμένα προληπτικά μέτρα, χωρίς να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Η καθημερινότητα στην Κύπρο συνεχίζεται κανονικά».

Σε ερώτηση για πιθανές μεταναστευτικές ροές από τον Λίβανο λόγω των συγκρούσεων, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι «δεν έχουμε δει αναχωρήσεις από τον Λίβανο. Από προηγούμενες κρίσεις γνωρίζουμε ότι, ιδιαίτερα στον νότιο Λίβανο, συνήθως υπάρχει εσωτερικός εκτοπισμός και όχι έξοδος προς το εξωτερικό».

Για το ενδεχόμενο προσφυγικών ροών από το Ιράν προς την ΕΕ, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για εκτιμήσεις. «Στις πρώτες ημέρες της κρίσης δεν έχουμε παρατηρήσει ροές από την περιοχή. Υπάρχει και σημαντική απόσταση μεταξύ του Ιράν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα με την Κύπρο ή την Ελλάδα. Είναι όμως κάτι που έχουμε υπόψη μας» ανέφερε.

Ερωτηθείς αν η ΕΕ είναι καλύτερα προετοιμασμένη για μια μεταναστευτική κρίση σε σχέση με το 2016, ο κ. Ιωαννίδης απάντησε ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο τίθεται σε εφαρμογή τον Ιούνιο, θα έλεγα ότι η κατάσταση έχει ήδη βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν» ενώ πρόσθεσε ότι ως ΕΕ «έχουμε βελτιώσει τις υποδομές, τις διαδικασίες, τη νομοθεσία και τα μέσα που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους κρίσεις».