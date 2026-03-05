Ήχησαν ξανά, το μεσημέρι, οι σειρήνες στις Βάσεις Ακρωτηρίου, με το περιστατικό να θεωρείται λήξαν δέκα λεπτά αργότερα.

Οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν γύρω στις 12:25, ενώ ταυτόχρονα στάλθηκε μήνυμα προς προσωπικό και κατοίκους για υπό εξέλιξη απειλή και προτροπή όπως παραμείνουν εντός οικιών και καλυμμένοι πίσω ή κάτω από ανθεκτικά και συμπαγή έπιπλα, μακριά από παράθυρα.

Το περιστατικό έλαβε τέλος δέκα λεπτά αργότερα, με νέα ενημέρωση από τις ΒΒ, για λήξη συναγερμού και περιορισμού κινήσεων.

