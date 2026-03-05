Drone που εξερράγη σε βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο έπληξε υπόστεγο όπου φιλοξενούνται άκρως απόρρητα αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη, σύμφωνα με αποκαλύψεις της βρετανικής εφημερίδας The Sun.

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι οι ζημιές από το πλήγμα στη βάση RAF Ακρωτηρίου ήταν «ελάχιστες». Ωστόσο, φωτογραφία που δημοσιεύθηκε δείχνει μεγάλη τρύπα περίπου 30 ποδιών (περίπου 9 μέτρων) στο πλάι ενός υπόστεγου της βάσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το drone έπληξε το υπόστεγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και πύρινη σφαίρα.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε ότι το υπόστεγο χτυπήθηκε, αφού προηγουμένως παρουσιάστηκαν τα σχετικά στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, επέμεινε ότι οι ζημιές ήταν περιορισμένες.





«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και οι λεπτομερείς έλεγχοι δείχνουν ότι οι ζημιές είναι ελάχιστες», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου, προσθέτοντας ότι δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στον εξοπλισμό που βρισκόταν μέσα στο υπόστεγο.

Στο συγκεκριμένο υπόστεγο σταθμεύουν τα αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U-2 Dragon Lady, τα οποία εδρεύουν μόνιμα στη βάση της RAF Ακρωτηρίου στο πλαίσιο μακροχρόνιας αποστολής πληροφοριών με την κωδική ονομασία «Olive Harvest».

Τα μονοθέσια αεροσκάφη U-2 μπορούν να πετούν σε ύψος άνω των 70.000 ποδιών, συλλέγοντας ηλεκτρονικές πληροφορίες, τραβώντας υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες και πραγματοποιώντας μετρήσεις στην ατμόσφαιρα για πιθανή ραδιενέργεια από δοκιμές πυρηνικών όπλων.



Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν στην SUN λεπτομέρειες για το πλήγμα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Yvette Cooper δήλωσε ότι το drone χτύπησε τον διάδρομο προσγείωσης μήκους 2,4 χιλιομέτρων του αεροδρομίου.

Ωστόσο, φωτογραφία που εξασφάλισε η εφημερίδα The Sun δείχνει μια ρωγμή τουλάχιστον 30 ποδιών μήκους και 20 ποδιών πλάτους στη δυτική πλευρά ενός υπόστεγου αεροσκαφών.

Αυτό υποδηλώνει ότι το drone πιθανότατα πραγματοποίησε κύκλο γύρω από τη βάση, ενώ αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο, περίπου 150 μίλια ανατολικά, στην ανατολική Μεσόγειο.



