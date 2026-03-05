Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Λευκωσία, καθώς και τον εντοπισμό πιστολιού, περιστρόφου, εκρηκτικών μηχανισμών και μεγάλου αριθμού κροτίδων, η Αστυνομία προχώρησε χθες το μεσημέρι στη σύλληψη 27χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του.

Αυτός τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση ένας 26χρονος και ένας 34χρονος, καθώς επίσης ακόμη ένας 26χρονος.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.