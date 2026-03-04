Συναγερμός σήμανε γύρω στις 11 το βράδυ της Τετάρτης στο Ακρωτήρι, με τον Δήμο Κουρίου να ενημερώνει με μήνυμα τους κατοίκους ότι υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφαλείας.

«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των κατοικιών σας και να μείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες».

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, 10 λεπτά μετά οι σειρήνες σταμάτησαν να ηχούν.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο «σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή».

Σημειώνει ότι, «η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους ελέγχους δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των μέτρων έχει πλέον λήξει, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών».

