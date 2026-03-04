Η πρώτη πτήση επαναπατρισμού Κυπρίων που βρίσκονται στο Ντουμπάι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 18:35. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 182 Κύπριοι πολίτες εκ των οποίων τρία βρέφη.

Το αεροσκάφος της CyprusAirways απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 7:30 το πρωί. Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι η ώρα 1145 ώρα Κύπρου. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Ντουμπάι η ώρα 13:30 ώρα Κύπρου και προσγειώθηκε στη Λάρνακα. Το αεροσκάφος της Cyprus Airways είναι Airbus A320-214. Στο Ντουμπάι βρίσκονται περίπου 756 Κύπριοι. Συνολικά θα γίνουν τρεις πτήσεις επαναπατρισμού από το Ντουμπάι.

«Νιώθεις αβεβαιότητα και ασφάλεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θέλαμε να έρθουμε άμεσα πίσω. Ερχόμασταν κι εμείς να ταξιδέψουμε. Ακόμα και σήμερα που ταξιδέψαμε, ερχόμασταν. Είχαμε αγανακτήσει έπεφταν θραύσματα. Ήμασταν πολλά τρομοκρατημένοι όλοι. Αλλά περιμέναμε να δούμε τις οικογένειές μας, να πιστέψουμε πίσω. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές».

