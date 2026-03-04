Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Al Carns απέρριψε τις επικρίσεις ότι η βρετανική κυβέρνηση αντέδρασε αργά στην κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη βρετανική βάση του RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Μιλώντας στο Sky News, ο Carns τόνισε ότι το Λονδίνο έχει κινητοποιηθεί άμεσα, επισημαίνοντας πως δεν έχει ποτέ στο παρελθόν δεχθεί κριτική για έλλειψη ταχύτητας στις αποφάσεις του. «Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κατηγορηθεί για έλλειψη επείγοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι θα αποστείλει το αντιτορπιλικό HMS Dragon στην Κύπρο, ωστόσο το πλοίο δεν θα αναχωρήσει από το Portsmouth Naval Base πριν από την επόμενη εβδομάδα, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία ανεφοδιασμού και συντήρησης. Σύμφωνα με τον Carns, το πλοίο προετοιμαζόταν αρχικά για διαφορετική αποστολή πριν ληφθεί η απόφαση για την ανάπτυξή του στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο έχει σχεδιαστεί κυρίως για την προστασία ομάδων μάχης αεροπλανοφόρων και για επιχειρήσεις στο πλαίσιο τέτοιων σχηματισμών.



Παράλληλα σημείωσε ότι η ανάπτυξη του αντιτορπιλικού στην Κύπρο δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή για την ενίσχυση της άμυνας των συμμάχων της Βρετανίας στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι το Λονδίνο εξετάζει και άλλα μέσα για τη στήριξη της περιφερειακής ασφάλειας.





