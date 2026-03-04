Στο λιμάνι Λεμεσού κατέπλευσε, το απόγευμα της Τετάρτης, η υπερσύγχρονη ελληνική φρεγάτα «Κίμων» , η οποία μαζί με την φρεγάτα «Ψαρά», βρίσκονται από το πρωί στο νησί για παροχή προστασίας από ιρανικά drones.

Η φρεγάτα «Ψαρά», που διαθέτει το σύστημα κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Κένταυρος», είχε καταπλεύσει νωρίτερα, στις 11:15, για ανεφοδιασμό, ενώ η φρεγάτα «Κίμων» παρέμεινε στο αγκυροβόλιο.

Γύρω στις 4 το απόγευμα ελλιμενίστηκε και η φρεγάτα «Κίμων», για σκοπούς ανεφοδιασμού, ενώ η φρεγάτα «Ψαρά» απέπλευσε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, για περιπολία στην περιοχή.

Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα «Κίμων», πρώτης γραμμής μονάδα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί την πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

Εξοπλίζεται με το ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, ικανό για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, καθώς και με προηγμένο σύστημα μάχης. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει στη «Κίμων» να λειτουργεί ως κόμβος αντιαεροπορικής κάλυψης σε ευρύτερη ακτίνα, όχι μόνο για το ίδιο το πλοίο αλλά και για την περιοχή επιχειρήσεων.

Αναλυτικά όσα διαθέτει:

– Κάθετους εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, με δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.

– Ραντάρ AESA Sea Fire τεχνολογίας ενεργής ηλεκτρονικής σάρωσης.

– Σύστημα μάχης SETIS.

– Αντιαεροπορικά και ανθυποβρυχιακά όπλα, καθώς και πυροβόλο 76 χιλιοστών.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει κάλυψη αεράμυνας σε ευρύτερη ακτίνα, κάτι που συνδέεται άμεσα με την αποστολή ενίσχυσης της αεράμυνας στην Ανατολική Μεσόγειο.