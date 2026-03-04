Μέλη της Πολιτικής Άμυνας εξακολουθούν να περιπολούν στην περιοχή Ακρωτηρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, προσθέτοντας ότι γίνονται, επίσης, περιπολίες σε κοινότητες που γειτνιάζουν με κρίσιμες υποδομές.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει ότι η κατάσταση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου θα παραμείνει σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι και την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, οπότε και θα επανεξεταστεί. Κλειστά, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, θα παραμείνουν και τα σχολεία στο Ακρωτήρι.

Αναφορικά με τον κόσμο που φιλοξενείται σε διάφορους χώρους, ο κ. Λιασίδης είπε ότι χθες βράδυ, γύρω στα 100 άτομα διαμένουν στο Μοναστήρι Άγιος Γεώργιος, στα ξενοδοχεία «Μονιάτης» και «Odysseia Hotel Kapetanios».

«Δίνουμε σίτιση στον κόσμο με τη συνεργασία και του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στη Μονή και στο ξενοδοχείο 'Μονιάτης', ενώ η σίτιση στο 'Odysseia Hotel Kapetanios' γίνεται μέσω του ίδιου ξενοδοχείου, που επίσης θα καλύψουμε», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λιασίδης είπε ότι γίνονται περιπολίες στο Ακρωτήρι «και είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές, τον Δήμαρχο Κουρίου και τον Αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου».

«Και αναμένουμε να δούμε πως εξελίσσεται η κατάσταση», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν τηλεφωνεί στη Δύναμη ο κόσμος για ενημέρωση, ο κ. Λιασίδης είπε ότι ο κόσμος τηλεφωνά στο Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων και θέλει να ενημερωθεί για τα καταφύγια.

«Προσπαθούμε να τους ενημερώνουμε, να τους καθησυχάζουμε. Γενικά, χρειάζεται ψυχραιμία», κατέληξε.