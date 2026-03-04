Την άποψή τους για το κατά πόσο νιώθουν ασφαλείς στην Κύπρο εξέφρασαν πολίτες σε γκάλοπ της εκπομπής «Μεσημέρι και Κάτι», με αφορμή την ένταση στη Μέση Ανατολή και την πτώση drone στις Βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Οι απαντήσεις των πολιτών ποικίλουν, με ορισμένους να εκφράζουν έντονη ανησυχία και άλλους να δηλώνουν ότι δεν θεωρούν πως η κατάσταση επηρεάζει άμεσα την Κύπρο.

«Νιώθω θυμό. Αν κάποιος θέλει να κάνει επίθεση να κάνουν στην χώρα τους και όχι κοντά στην δική μας. Είναι ένας πόλεμος που δεν μπήκαμε. Δεν πήραν έγκριση από τα κοινοβούλια τους ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Βρετανία, δεν ξέρω πως πήραν έγκριση για όλο αυτό. Είναι απαράδεκτο, ελπίζω να τελειώσουν οι εχθροπραξίες το συντομότερο».

Άλλοι πολίτες εμφανίστηκαν πιο καθησυχαστικοί, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη χώρα.

«Εμείς ειδικά στην πρωτεύουσα Λευκωσία δεν κινδυνεύουμε. Γενικά είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει λόγος να αγχωνόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος να μας χτυπήσουν. Έχουμε χώρες δίπλα μας, τι βάσεις τους, δεν κινδυνεύουμε».

Παράλληλα, κάποιοι εξέφρασαν τη λύπη τους για τις εξελίξεις στην περιοχή και τις επιπτώσεις του πολέμου στους λαούς της περιοχής.

«Νιώθουμε πολύ άσχημα. Λυπόμαστε όλο τον κόσμο που βομβαρδίζεται ανεξάρτητα από την φυλή. Το περιμέναμε εμείς, υπηρετούν το Ισραήλ οι βάσεις. Υποθέτω, πως θα μείνει μέχρι εδώ, δεν θα υπάρξει άλλη πτώση drone».

Υπήρξαν όμως και φωνές που θεωρούν ότι, παρότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται άμεσα, επηρεάζεται από τις εξελίξεις.

«Δεν μας αφορά αυτή η κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι εμπλεκόμαστε με κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι το κράτος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει».

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανησυχία από πολίτη που έχει βιώσει την εισβολή του 1974 στον παρελθόν.

«Δεν νιώθω καθόλου ασφαλής, εγώ έζησα τον πόλεμο με τους Τούρκους και ξέρω. Έπρεπε από πριν να ξέρουμε που και τι πρέπει να πάρουμε μαζί μας σε περίπτωση τέτοιας έντασης. Το κράτος πρέπει να παίρνει ευθύνη. Έβγαλε ανακοίνωση στα ελληνικά έπρεπε να βγάλουν και στα αγγλικά».

Την ίδια ώρα, αρκετοί πολίτες δήλωσαν ότι αισθάνονται ανασφάλεια και αγωνία για τις εξελίξεις, ενώ άλλοι εμφανίστηκαν πιο ψύχραιμοι, τονίζοντας ότι δεν φοβούνται.

