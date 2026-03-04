Το Βρετανικό ΥΠΑΜ ανακοινώνει στο «Χ» ότι αναπτύσσονται το καταδρομικό HMS Dragon και δύο ελικόπτερα «Wildcat» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από χθες ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή του «Δράκου» (HMS Dragon) και δύο ελικοπτέρων. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως δεσμευμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που εδρεύει εκεί» είπε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε ότι ««Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Κύπρου (Νίκο Χριστοδουλίδη) για να τον ενημερώσω ότι αποστέλλουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), ενώ το (πολεμικό πλοίο) HMS Dragon πρόκειται να αναπτυχθεί στην περιοχή. Θα ενεργούμε πάντοτε προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας»

Αυτούσια η ανακοίνωση του Βρετανικού ΥΠΑΜ:

Εν μέσω της ασταθούς κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αναπτύσσουμε τον Καταδρομικό Τύπου-45 μας, HMS Dragon, στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αποστέλλουμε επίσης δύο ελικόπτερα Wildcat στην Κύπρο για να ενισχύσουμε την άμυνα κατά drones για τους Κύπριους εταίρους μας.

Εργαζόμενοι από κοινού με τους συμμάχους μας, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δεσμεύονται να προστατεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και να κρατούν τους ανθρώπους ασφαλείς.