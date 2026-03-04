Η 2α Απριλίου 2026 είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, μετά την παρέλευση της οποίας, δεν μπορεί να γίνει καμία νέα εγγραφή ή/και αλλαγή. Ως τούτου, οι νέοι εκλογείς, καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους, ώστε απρόσκοπτα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες.

Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν, επίσης, οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, νοουμένου ότι η αίτηση για εγγραφή θα υποβληθεί στο πλαίσιο της τελευταίας τριμηνιαίας αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου πριν τις εκλογές, δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 2 Απριλίου 2026.

Επιπρόσθετα, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Για τις ηλικίες μέχρι 25 ετών, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας των Εκλογών, στη διεύθυνση elections.gov.cy.

Οι έντυπες αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα πιο πάνω σημεία, το Υπουργείο Εσωτερικών και την ιστοσελίδα των εκλογών www.elections.gov.cy .