Με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενημέρωσε τη Βουλή ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Αθήνα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη από ό,τι η Ελλάδα και ανακοίνωσε ότι η Αθήνα έχει ήδη αποστείλει στο νησί τη φρεγάτα «Κίμων», την οποία χαρακτήρισε «καμάρι του ελληνικού στόλου».

Όπως ανέφερε, η παρουσία της Ελλάδας έχει αμυντικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα, με στόχο την αποτροπή απειλητικών ενεργειών σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις στην υπηρεσία του οικουμενικού Ελληνισμού», σημείωσε.





Ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε παράλληλα έκκληση για πολιτική ψυχραιμία, καλώντας τα κόμματα να αφήσουν στην άκρη τις μικροκομματικές αντιπαραθέσεις μπροστά στις κρίσιμες εξελίξεις. Όπως είπε, η εξωτερική και αμυντική πολιτική πρέπει να ασκείται με εθνικά και όχι ιδεολογικά κριτήρια, ενώ προειδοποίησε ότι μια γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Η ελληνική κυβέρνηση, όπως ανέφερε, εξετάζει προληπτικά μέτρα για την οικονομία, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι η κρίση θα οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Εάν χρειαστεί, πρόσθεσε, θα ληφθούν παρεμβάσεις για τον περιορισμό ακραίων ανατιμήσεων.

Παράλληλα, έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για πιθανούς στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες για ενδεχόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, παρότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται αυξημένες ροές.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο σχέδιο επαναπατρισμού Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή του Κόλπου, σημειώνοντας ότι θα ενεργοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση επιστροφής μόλις ανοίξουν οι εναέριοι χώροι.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «δραματικές» τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει την αποκλιμάκωση, την επιστροφή στη διπλωματία και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, με στόχο τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και της ελευθερίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας.



