Επιστρέφει στην Αθήνα η πρωινή πτήση (902) της Aegean προς Λάρνακα, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έκλεισε πρόσκαιρα ο εναέριος χώρος για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρουν πηγές της Aegean και του ΔΑΑ. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, το FIR Κύπρου δεν είχε κλείσει.

Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, όταν αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση αλλά στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι η πτήση θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Προσγειώθηκε πριν λίγο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πτήση (902) της AEGEAN , που επέστρεψε από τη Λάρνακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της AEGEAN γίνεται ανεφοδιασμός του αεροσκάφους και η συγκεκριμένη πτήση αναμένεται να αναχωρήσει και πάλι για την Λάρνακα στις 11:45.







#Διευκρινίζεται ότι ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έκλεισε σε καμία στιγμή. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών ζητήθηκε από δύο πτήσεις να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε αναμονή, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος επιχειρησιακός χώρος.



Ο κυβερνήτης της… https://t.co/WPHTndPFkW — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026





Διαβάστε επίσης: Νέος συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 (vid)





Πηγή: ertnews.gr