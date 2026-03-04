Μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, εκτός απροόπτου, επιστρέφουν Κύπριοι υπήκοοι από ΗΑΕ με πτήση επαναπατρισμού, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Χθες επέστρεψαν 12 άτομα με κανονικές πτήσεις. Πρόκειται για άτομα που ήταν στο Ισραήλ και την Ιορδανία και μετέβησαν οδικώς στο Κάιρο. Επίσης Κύπριοι που ήταν στο Μπαχρέιν σε transit από άλλες χώρες, περιλαμβανομένων και Ασιατικών, επιστρέφουν εντός της μέρας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ Θεόδωρος Γκότσης είπε στο ΚΥΠΕ ότι στα ΗΑΕ βρίσκονται συνολικά 756 άτομα αλλά δεν υπάρχει γνώση αν όλοι θα επιστρέψουν με πτήσεις επαναπατρισμού. Από τα 756 άτομα υπάρχουν και μονίμως διαμένοντες στα ΗΑΕ και γίνεται επικοινωνία με όλους για καλύτερο συντονισμό και προγραμματισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ