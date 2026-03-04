Τυπική προληπτική διαδικασία που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες όταν αξιολογούνται περιφερειακές εξελίξεις χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στη Λευκωσία την επικαιροποιημένη ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε το ΥΠΕΞ.

Το συγκεκριμένο στάδιο αποτελεί το ηπιότερο επίπεδο μέτρων που μπορεί να ληφθεί. Στην πράξη δεν αφορά απομάκρυνση προσωπικού ούτε υποδηλώνει ύπαρξη οποιασδήποτε άμεσης απειλής. Απλώς παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, σε μέλη οικογενειών διπλωματών ή σε περιορισμένο αριθμό μη απολύτως απαραίτητου προσωπικού να αναχωρήσουν προσωρινά, εάν το κρίνουν σκόπιμο, εξήγησαν οι διπλωματικές πηγές στο ΚΥΠΕ.

Σημείωσαν ότι το ''authorized departure'' διαφέρει ουσιωδώς από το στάδιο ''mandatory departure'', το οποίο συνεπάγεται υποχρεωτική αποχώρηση προσωπικού. "Το τελευταίο έχει εφαρμοστεί σε αριθμό χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου λόγω των εξελίξεων στην περιοχή, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση της Κύπρου", επεσήμαναν οι ίδιες διπλωματικές πηγές.

"Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τους εταίρους της και τις αρμόδιες αρχές, ενώ η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη που να δικαιολογεί ανησυχία σε σχέση με την ασφάλεια στη χώρα", υπογράμμισαν.

