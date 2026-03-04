Στην Ταϊλάνδη «εγκλωβίστηκε» παρέα νεαρών φοιτητών από την Πάφο, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, Μάριο Ιγνατίου, οι φοιτητές μετέβησαν για ταξίδι στην Ταϊλάνδη, ωστόσο, αδυνατούν να επιστρέψουν στην Κύπρο.

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, δεν έχει ακόμη βρεθεί λύση για τον επαναπατρισμό τους.

Όπως αναφέρουν, τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης συνεχίζουν να αυξάνονται καθημερινά, επιβαρύνοντας σημαντικά τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Οι ίδιοι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε επαφή και από λειτουργό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ενημερώθηκε για την κατάσταση και εξετάζονται πιθανοί τρόποι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό.