Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε δωμάτιο μετρητών και μετασχηματιστών της ΑΗΚ στην Πύλα.
Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα.
Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το δωμάτιο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.
Επηρεάστηκε επίσης και η βαφή στο εξωτερικό μέρος του.
Στο σημείο ανταποκρίθηκε συνεργείο της ΑΗΚ για αποκοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.