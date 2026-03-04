Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε δωμάτιο μετρητών και μετασχηματιστών της ΑΗΚ στην Πύλα.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το δωμάτιο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Επηρεάστηκε επίσης και η βαφή στο εξωτερικό μέρος του.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε συνεργείο της ΑΗΚ για αποκοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.