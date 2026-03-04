Έρευνες διεξάγει το ΤΑΕ Λεμεσού για νέα υπόθεση εμπρησμού οχημάτων, σε εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων πολυτελείας, που σημειώθηκε την Τετάρτη, στην περιοχή Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα σε δυο οχήματα που βρίσκονταν έξω από το υποστατικό της επιχείρησης, ιδιοκτησίας 22χρονου και 33χρονου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καταστρέφοντας ολοσχερώς τα δυο οχήματα, ενώ γίνονται έλεγχοι για πιθανές ζημιές σε άλλα έξι οχήματα που βρίσκονταν στον εσωτερικό χώρο του υποστατικού.

Από τις εξετάσεις που συνεχίστηκαν με το πρώτο φως της μέρας, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.