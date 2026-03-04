Λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι ακυρώσεις αφίξεων και αναχωρήσεων πτήσεων προς και από το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports, στο αεροδρόμιο Λάρνακας από η ώρα 5:30 το πρωί σήμερα μέχρι τις 11:05 απόψε υπάρχουν 24 ακυρώσεις αφίξεων. Εξάλλου, από η ώρα 5:30 το πρωί μέχρι τις 11:20 απόψε έχουν ακυρωθεί 24 αναχωρήσεις πτήσεων.

Διαβάστε επίσης: Αρχίζουν οι πτήσεις επαναπατρισμού Κυπρίων από τη Μέση Ανατολή

Από προχθές καταγράφονται ακυρώσεις πτήσεων από χώρες της Ευρώπης όπως για παράδειγμα Γερμανία, Αγγλία, Αυστρία, ενώ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως για παράδειγμα η British airways η Lufthansa, η Easy jet, η Austrian Airlines έχουν αναστείλει το πτητικό τους πρόγραμμα από και προς την Κύπρο.

Οι επιβάτες οι οποίοι έχουν προγραμματισμένο ταξίδι παροτρύνονται πριν μεταβούν στο Αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.