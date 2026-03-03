Ο Λιβανέζος βουλευτής Mark B. Daou δήλωσε σε Podcast με τον Mario Nawfal, ότι η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για το πλήγμα με drone εναντίον στόχου στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι η οργάνωση έχει αναλάβει την ευθύνη για άλλες επιθέσεις στην περιοχή.

Ο Daou επισήμανε ότι ορισμένες αναφορές υποδεικνύουν πως το drone φέρεται όντως να προήλθε από τον Λίβανο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής Ιρανών αξιωματικών που δρουν στο πλευρό της Χεζμπολάχ.

Όπως σημείωσε, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είναι ενεργοί στον Λίβανο και έχουν συγκεκριμένο οπλισμό που δεν παραδίδουν στην Χεζμπολάχ. «Υπάρχει εδώ ένας μύθος ότι οι κωδικοί που υπάρχουν και οι συντεταγμένες GSP με τις λεπτομέριες για το όποιο χτύπημα με πυραύλους δίνονται από του Συμβούλους (των Φρουρών) προς την Χεζπολάχ που δεν τους διαθέτει άμεσα. Υπάρχουν Ιρανοί συμμάχοι που φέρεται να επιχειρούν σε συνεργασία με την ηγεσία της οργάνωσης, γεγονός κάτι που αποδείχτηκε και το 2024», είπε



Επομένως, είπε μεταξύ άλλων, αυτή επίθεση μπορει να έγινε από τον Λίβανο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ένα drone θα ηταν δύσκολο να περάσει από το Ιράν και τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα της περιοχης.





Ο Λιβανέζος βουλευτής εκτιμά ότι το Ισραήλ είναι απίθανο να προχωρήσει σε βαθιά χερσαία εισβολή στον Λίβανο, επιλέγοντας αντίθετα να πλήττει στόχους από απόσταση, την ώρα που η Βηρυτός καλείται να αντιμετωπίσει εσωτερικά τη Χεζμπολάχ.

Όπως υποστηρίζει, η στρατιωτική μηχανή της Χεζμπολάχ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ιρανική χρηματοδότηση, όπλα και γραμμές ανεφοδιασμού που διέρχονται από την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Daou, σε περίπτωση κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος, η Χεζμπολάχ θα δυσκολευτεί να λειτουργήσει ως κυρίαρχη ένοπλη δύναμη στο εσωτερικό του Λιβάνου.

Παράλληλα, ο ίδιος εκτιμά ότι, παρά την ένταση, ένας πλήρης εμφύλιος πόλεμος στον Λίβανο είναι απίθανος, καθώς η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να παρουσιάσει την αντιπαράθεση ως σεχταριστική σύγκρουση, όταν η μοναδική ένοπλη δύναμη που την αντιμετωπίζει είναι ο λιβανικός στρατός.

Ο Daou επισημαίνει επίσης ότι έχει προκύψει σημαντική πολιτική ρήξη, με υπουργούς που πρόσκεινται στον Nabih Berri να στηρίζουν την απόφαση για διάλυση της στρατιωτικής πτέρυγας της Χεζμπολάχ.

Τέλος, τονίζει ότι η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να πολεμήσει ταυτόχρονα το Ισραήλ, τη Συρία και το λιβανικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι η ισορροπία δυνάμεων στο εσωτερικό του Λιβάνου έχει πλέον μεταβληθεί.