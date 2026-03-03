Η Κύπρος βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των περιφερειακών εξελίξεων, καθώς το σχέδιο του Ισραήλ για επαναπατρισμό πολιτών δια θαλάσσης μέσω Λεμεσού δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί, λόγω εμπλοκής στο λιμάνι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του i24NEWS, το ισραηλινό Υπουργείο Μεταφορών είχε καταρτίσει σχέδιο μεταφοράς Ισραηλινών που βρίσκονται στην Κύπρο, αξιοποιώντας θαλάσσια οδό με σημείο αναχώρησης τη Λεμεσό. Ωστόσο, το λιμενικό προσωπικό – ελληνικής καταγωγής, κατά το ρεπορτάζ – φέρεται να αρνήθηκε να προχωρήσει στη διαχείριση και απόπλου των πλοίων, επικαλούμενο απεργιακές κινητοποιήσεις.

Παρέμβαση Ρεγκέβ με πολιτικές αιχμές

Η Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Miri Regev, σχολιάζοντας το δημοσίευμα, απέδωσε διαφορετικά κίνητρα στην εμπλοκή, δηλώνοντας ότι:

«Το προσωπικό του λιμανιού δεν είναι διατεθειμένο να βγάλει τα πλοία, επειδή είναι φιλοπαλαιστινιακό.

Αναζητούνται άλλα πληρώματα που θα υλοποιήσουν το σχέδιο».

Η δήλωση αυτή προσδίδει πολιτικό χαρακτήρα στην υπόθεση, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε αναμονή οι Ισραηλινοί στην Κύπρο

Πολίτες που μετέβησαν στην Κύπρο με την προσδοκία άμεσης επιστροφής στο Ισραήλ παραμένουν σε αναμονή, καθώς το θαλάσσιο σκέλος της επιχείρησης δεν έχει ενεργοποιηθεί. Πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, ενώ δεν αποκλείεται η αντικατάσταση των πληρωμάτων ώστε να καταστεί δυνατός ο απόπλους.

Στροφή σε αεροπορικές πτήσεις 24ώρου

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό Υπουργείο Μεταφορών προσανατολίζεται σε επιτάχυνση της αεροπορικής επιχείρησης επαναπατρισμού. Ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη πτήσεων από τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε 24ωρη βάση, με συχνότητα έως δύο πτήσεις ανά ώρα και χρήση αεροσκαφών ευρείας ατράκτου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της Κύπρου ως κομβικού σημείου εκκένωσης και διαμετακόμισης σε περιόδους περιφερειακής κρίσης, με τις τοπικές υποδομές να δοκιμάζονται υπό συνθήκες πίεσης





השרה רגב בתגובה לפרסום ב-i24NEWS: "צוות הנמל לא מוכן להוציא את הספינות כי הוא פרו פלסטיני, מחפשים צוותים אחרים שיפעילו את התוכנית" @Yulsalomon @AdiCohen132 https://t.co/eqODY8jxow — i24NEWS (@i24NEWS_HE) March 3, 2026



Διαβάστε επίσης: LIVE: «Πολύ αργά» λέει ο Τραμπ - Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων Ισραήλ σε Ιράν