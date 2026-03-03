Ποινές φυλάκισης επιβλήθηκαν σήμερα σε τρία πρόσωπα, άντρες ηλικίας 32, 31 και 26 ετών, μετά από εκδίκαση δύο ξεχωριστών υποθέσεων εμπορίας ναρκωτικών, από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού και το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας.

Στους 32 και 26χρονο επιβλήθηκαν από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, ποινές φυλάκισης διάρκειας εννέα (9) χρόνων και τρεισήμισι (3½) χρόνων αντίστοιχα, ενώ στον 31χρονο επιβλήθηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, ποινή φυλάκισης διάρκειας έξι (6) χρόνων.

Η πρώτη υπόθεση αφορά στον εντοπισμό και κατάσχεση ποσοτήτων κάνναβης μεικτού βάρους εννέα (9) κιλών περίπου και κοκαΐνης μεικτού βάρους 52 γραμμαρίων, καθώς επίσης 1,001 κροτίδων, και αριθμού άλλων βεγγαλικών, στην κατοικία του 32χρονου, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης από την ΥΚΑΝ στη Λεμεσό, στις 03 Αυγούστου, 2024. Ο 32χρονος συνελήφθη την ίδια μέρα, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη στις 30 Οκτωβρίου, 2024 και ο 26χρονος.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη στις 03 Αυγούστου, 2024, άλλο ένα πρόσωπο, ηλικίας 26 ετών και στις 30 Οκτωβρίου, 2024, συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα, ηλικίας 30 ετών, ενώ η Αστυνομία εξακολουθεί να καταζητεί ακόμη δύο πρόσωπα, άντρες ηλικίας 27 και 36 ετών.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά στην κατάσχεση ποσότητας κάνναβης μεικτού βάρους ενός κιλού και 72 γραμμαρίων, που εντοπίστηκε στην κατοχή του 31χρονου, μετά από έλεγχο που έγινε σε αποσκευή του, κατά την άφιξη του με πτήση από το εξωτερικό, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στις 03 Οκτωβρίου, 2025.

Ο 31χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από υπόδειξη μελών της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την Αστυνομία – Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, για εντοπισμό προσώπων που εισάγουν στην Κύπρο ναρκωτικές ουσίες.

Σε έρευνα που έγινε την ίδια μέρα από μέλη της ΥΚΑΝ στην οικία του 31χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ρητίνης κάνναβης, μεικτού βάρους 57 γραμμαρίων.

Τις δύο υποθέσεις είχαν διερευνήσει τα επαρχιακά κλιμάκια της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό και στη Λάρνακα.