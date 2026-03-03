Η Ιταλία κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν για να διαμαρτυρηθεί για επίθεση με drone σε βρετανική βάση στην Κύπρο, όπως δήλωσε στο AFP το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.



Βρετανική αεροπορική βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην Κύπρο — η οποία, όπως και η Ιταλία, είναι μέλος της ΕΕ — δέχθηκε επίθεση νωρίς τη Δευτέρα από ιρανικής κατασκευής drones, εκ των οποίων το ένα έπληξε τον διάδρομο προσγείωσης.



Κυβερνητική πηγή της Κύπρου ανέφερε στο AFP την ίδια ημέρα ότι τα drones είχαν εκτοξευθεί από τον γειτονικό Λίβανο, πιθανότατα από τη φιλοϊρανική τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ.



