Η Βρετανία σχεδιάζει να στείλει το πολεμικό πλοίο HMS Duncan στην Κύπρο, μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει επί του παρόντος τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τις βάσεις της από επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και υπάρχουν φόβοι ότι αυτές θα μπορούσε να είναι ευάλωτες σε περαιτέρω ιρανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τις τελευταίες 24 ώρες o Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι συναντήθηκε με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, για να συζητήσουν την αποστολή του στην περιοχή.

Το HMS Duncan θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα πλοία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη και αποτελεί βασικό μέσο προστασίας βρετανικών και νατοϊκών ναυτικών δυνάμεων. Αξίζει να σημειωθεί πως θα χρειαστεί περίπου μια εβδομάδα για να φτάσει στην Κύπρο από τα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το HMS Duncan καθελκύστηκε το 2010 και εντάχθηκε σε επιχειρησιακή υπηρεσία το 2013. Έχει μήκος 152 μέτρα και εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων, ενώ το πλήρωμά του ανέρχεται σε περίπου 190 άτομα.

Κύρια αποστολή του είναι η προστασία από εναέριες απειλές (μαχητικά αεροσκάφη, ντρόουν και βαλλιστικούς πυραύλους). Διαθέτει το αντιαεροπορικό σύστημα Sea Viper με πυραύλους Aster 15 και Aster 30, καθώς και το προηγμένο ραντάρ SAMPSON, που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων. Είναι επίσης εξοπλισμένο με πυροβόλο 114 χιλιοστών, συστήματα εγγύς άμυνας και δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου (Wildcat) για αποστολές επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το HMS Duncan έχει αναπτυχθεί επανειλημμένα στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και σε αποστολές θαλάσσιας ασφάλειας. Σε περιόδους αυξημένης έντασης, χρησιμοποιείται συχνά για συνοδεία αεροπλανοφόρων και για ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες.

Πηγή:ΚΥΠΕ