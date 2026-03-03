Η Ατλαντική Συμμαχία «χαιρετίζει» τις σχετικές με την γαλλική πυρηνική αποτροπή εξελίξεις που ανακοινώθηκαν χθες από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και προσβλέπει σε μία μεγαλύτερη μελλοντική συνεργασία με το Παρίσι για το θέμα, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του ΝΑΤΟ

«Η πυρηνική αποτροπή της Γαλλίας συμβάλλει ήδη στην ασφάλεια της Συμμαχίας. Και χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του προέδρου Μακρόν που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτροπής», δήλωσε ο νατοϊκός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται.

«Προσβλέπουμε στην δυνατότητα διεύρυνσης των διαβουλεύσεων με την Γαλλία για τα πυρηνικά θέματα ώστε να εξασφαλίσουμε μία συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση», πρόσθεσε.

Μία «προωθημένη αποτροπή» που θα συνδέει οκτώ ευρωπαϊκές χώρες αλλά «χωρίς καμία συμμετοχή στην τελική απόφαση»: ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε χθες πυρηνική συνεργασία για την άμυνα της Ευρώπης με την Γερμανία ως εταίρο-κλειδί, συνοδευόμενη από την ενίσχυση του γαλλικού πυρηνικού οπλοστασίου και με την επίμονη επισήμανση ότι η Γαλλία θα παραμείνει κυρίαρχη στην χρήση της πυρηνικής της δύναμης.

«Οι εταίροι μας είναι έτοιμοι», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν απαριθμώντας τις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες - εταίρους, όλες μέλη του ΝΑΤΟ: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Σουηδία και Δανία.

«Είναι σημαντικό η Ευρώπη να συνεχίσει να αυξάνει τις προσπάθειές της για να ενισχύσει τον ρόλο της στην διασφάλιση μίας ισχυρής θέσης αποτροπής και άμυνας του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο αξιωματούχος της Συμμαχίας.

Διατηρώντας την στρατηγική της ανεξαρτησία, η Γαλλία δεν συμμετέχει στην Ομάδα Πυρηνικού Σχεδιασμού της Συμμαχίας, η οποία συγκροτήθηκε το 1966, αλλά η γαλλική πυρηνική δύναμη αποτροπής θεωρείται παραπληρωματική της δύναμης αποτροπής της Συμμαχίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ