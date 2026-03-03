Γενικά είναι ήρεμη η κατάσταση, και τα επίπεδα συναγερμού έχουν χαμηλώσει λόγω του ότι και ψες ήταν ήρεμη η νύχτα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου.

Ερωτηθείς για το πώς διαμορφώνεται μέχρις στιγμής η κατάσταση, ο κ. Γεωργίου είπε ότι γενικότερα είναι ήρεμα τα πράγματα, προσθέτοντας ότι ο κόσμος ζει την καθημερινότητα του.

«Τώρα ήρθα πάνω στο Μοναστήρι να δω αν είναι εντάξει όλοι όσοι μένουν πάνω. Με ενημέρωσε ο μοναχός ότι όλα είναι εντάξει. Ετοιμάζονται να τους φέρουν φαγητό το μεσημέρι. Άτομα που είναι στα ξενοδοχεία τους καλύψαμε και τα γεύματα τους και όλα είναι εντάξει», σημείωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι τώρα περιμένουν ενημέρωση ουσιαστικά από τις Βρετανικές Βάσεις και από την Κυπριακή Δημοκρατία ως πότε θα ισχύει αυτή η επιφυλακή και μέχρις ότου ο κόσμος θα μείνει εκτός των υποστατικών του.

«Έχουμε μια συνάντηση με τις Βρετανικές Βάσεις νωρίς σήμερα το απόγευμα για να μας κάνουν μια ενημέρωση ευρύτερα για το τι γίνεται και σε λίγο θα έχω μια τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών για να μας ενημερώσουν τι κάνουμε», συμπλήρωσε.

Σε παρατήρηση ότι εξακολουθούν να είναι σε επιφυλακή μέχρι να τους ειδοποιήσουν για τη λήξη της, ο κ. Γεωργίου απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι γενικά είναι ήρεμη η κατάσταση και προσθέτοντας ότι τα επίπεδα συναγερμού έχουν χαμηλώσει λόγω του ότι και ψες ήταν ήρεμη η νύχτα. «Προς το παρόν όλα βαίνουν καλώς», επεσήμανε.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο, νέα πλήγματα στην Τεχεράνη

Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου

Εξάλλου, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου, Γιώργος Κωνσταντίνου, είπε ότι σήμερα είναι ήσυχη η κατάσταση.

«Έμειναν γύρω στα 30 άτομα από ό,τι έμαθα εχθές. Η ώρα 06:00 ήμουν μαζί τους, είδα τον κόσμο, δεν είχε κάτι ψες, ήταν ήσυχη νύχτα», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν ο κόσμος θα επιστρέψει σήμερα στα σπίτια του, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι «εμείς θα δώσουμε οδηγία μετά τις 14:00 που θα έχουμε συνάντηση με τις Βρετανικές Βάσεις, στο Διοικητήριο των Βρετανικών Βάσεων, όπου θα κάνουμε μία ανασκόπηση της κατάστασης και να δούμε αν θα αλλάξει κάτι η οδηγία».

«Μέχρι στιγμής, οι οδηγίες είναι οι ίδιες όπως χθες, όποιοι έρθουν έρχονται με δική τους ευθύνη. Δεν είπαμε κάτι στον κόσμο, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, δεν μπορούμε να του πούμε μην έρθεις, αλλά την επίσημη οδηγία θα τη δώσουμε μετά τις 14:00», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν έχει δει κόσμο να επιστρέφει πίσω στην Κοινότητα, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι οι περισσοτεροι ήρθαν για τις δουλειές τους. «Για να εγκατασταθούν και να μείνουν δεν είδα κάποιο αλλά ήρθε πολύ κόσμος για τις δουλειές τους», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ