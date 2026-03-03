Η Μόνικα Κυριάκου, Διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι Και Κάτι» του Σίγμα, αναφέρθηκε στην κατάσταση των Κύπριων ασθενών που νοσηλεύονται στο Ισραήλ εν μέσω της κλιμάκωσης και του κύματος πυραυλικών επιθέσεων στην περιοχή, καθώς και στον προγραμματισμό για όσους επρόκειτο να μεταβούν για θεραπεία.

Οκτώ ασθενείς και οκτώ συνοδοί στο Ισραήλ

Αρχικά, σύμφωνα με τη Δρ. Κυριάκου, στο Ισραήλ βρίσκονται αυτή τη στιγμή οκτώ ασθενείς από την Κύπρο, συνοδευόμενοι από οκτώ συγγενείς τους. Όπως εξήγησε, από την πρώτη στιγμή ο ΟΑΥ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα νοσηλευτήρια όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ασφάλειά τους όσο και η απρόσκοπτη συνέχιση της ιατρικής τους φροντίδας.

Η πλειονότητα των περιστατικών αφορά ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, κυρίως νεογνά και βρέφη λίγων εβδομάδων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για εξειδικευμένη θεραπεία. «Δεν πρόκειται για περιστατικά που μπορούν να εξέλθουν από το νοσοκομείο και να τύχουν χειρισμού αλλού», υπογράμμισε.

Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός των νοσηλευτηρίων

Όπως ανέφερε, οι διαβεβαιώσεις που λαμβάνει ο ΟΑΥ τόσο από τα νοσηλευτήρια όσο και από την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ είναι ότι οι ασθενείς και οι συνοδοί τους έχουν μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένους, ασφαλείς χώρους εντός των νοσοκομείων, όπως υπόγεια καταφύγια, χωρίς να διακόπτεται η παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Η επικοινωνία, σημείωσε, είναι συνεχής και πολυεπίπεδη, τόσο με τις διοικήσεις των νοσηλευτηρίων όσο και με τις οικογένειες των ασθενών, ενώ υπάρχει στενός συντονισμός και με την πρεσβεία.

Διαδικασία επαναπατρισμού όπου είναι εφικτό

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο επαναπατρισμού, η Δρ. Κυριάκου αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής τρεις από τους οκτώ ασθενείς έχουν εκφράσει επιθυμία να επιστρέψουν στην Κύπρο.

Ο ΟΑΥ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία συλλογής όλων των απαραίτητων ιατρικών πληροφοριών, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι ασφαλής η μετακίνησή τους και αν μπορούν να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους σε κατάλληλα νοσηλευτήρια στην Κύπρο που διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές και εξειδίκευση.

Εφόσον κριθεί ιατρικά εφικτό, ο επαναπατρισμός θα διευθετηθεί άμεσα, ακόμη και με πτήση αεροδιακομιδής, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η Διευθύντρια του ΟΑΥ επανέλαβε ότι πρόκειται για μια δυναμική και διαρκή διαδικασία, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών.







