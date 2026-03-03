Λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι ακυρώσεις αφίξεων και αναχωρήσεων πτήσεων προς και από το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Από τις 7:00 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports, στο αεροδρόμιο Λάρνακας ακυρώνονται 26 αφίξεις.

Επίσης, ακυρώνονται 25 αναχωρήσεις.

Έχουν ακυρωθεί οι πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή και ειδικά το Ισραήλ.

Από χθες ακυρώνονται πτήσεις από χώρες της Ευρώπης Γερμανία, Αγγλία, Αυστρία.

Οι επιβάτες, σύμφωνα με την Hermes Airports, παροτρύνονται πριν μεταβούν στο Αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

Πηγή: ΚΥΠΕ