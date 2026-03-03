Στον Περσικό Κόλπο βρίσκονται αυτή τη στιγμή 19 πλοία υπό κυπριακή σημαία και τόσο τα πλοία όσο και οι ναυτικοί που εργάζονται σε αυτά είναι ασφαλή, αναφέρει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Σε ανακοίνωση ενημερώνει ότι παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή στενά την κατάσταση και τις εξελίξεις και είναι σε επικοινωνία με τις διαχειρίστριες εταιρείες των υπό κυπριακή σημαία πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή.

"Στον Περσικό Κόλπο βρίσκονται αυτή τη στιγμή δεκαεννέα πλοία υπό κυπριακή σημαία. Τόσο τα πλοία όσο και οι ναυτικοί που εργάζονται σε αυτά είναι ασφαλή. Τα πλείστα από αυτά δραστηριοποιούνται σε μόνιμη βάση στην περιοχή, παρέχοντας κυρίως εξειδικευμένες ή βοηθητικές ναυτιλιακές υπηρεσίες" σημειώνει.

Οπως αναφέρει το Υφυπουργείο, σχετική Εγκύκλιος εκδόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου με συγκεκριμένες συστάσεις για την ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων τους.

"Η ασφάλεια των πλοίων και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις επί εικοσιτετραώρου βάσης", καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ